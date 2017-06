Nächste News: Video von The Crawling: The Right To Crawl

Mit Live - Back To The Roots - Accepted! wird am 4. August 2017 endlich die langersehnte DVD im Zuge der noch andauerenden, äusserst erfolgreichen Back To The Roots Tour von Dirkschneider erscheinen. Nach der Veröffentlichung des Live Doppel-Albums Live - Back To The Roots in 2016 wurde der Ruf der Fans nach einem visuellen Output immer lauter, so dass im Dezember letzten Jahres die Show in Brno, Tschechien aufgenommen und auf DVD, bzw. BluRay verewigt wurde. Neben vielen Klassikern aus Udo Dirkschneiders Zeit bei Accept befindet sich eine Coverversion von "My Way" (Frank Sinatra) als Bonustrack auf CD und Vinyl.

Quelle: AFM Records

