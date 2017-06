Nächste News: Entrails veröffentlichen dritte und finale Single vom neuen Album World Inferno

Napalm Record bringen am 29. September 2017 das neue Evil Invaders Album Feed Me Violence auf den Markt.

Tracklist:

1. Mental Penitentiary

2. As Life Slowly Fades

3. Suspended Reanimation

4. Broken Dreams In Isolation

5. Feed Me Violence

6. Oblivion

7. Shades Of Solitude

8. Anger Within

9. Among The Depths Of Sanity

Quelle: Napalm Records

