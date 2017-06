Nächste News: Neues Futter von Evil Invaders

Die kanadischen Death Thrasher Phylactery werden ihr Debüalbum Necromancy Enthroned am 18. August 2017 über Unspeakable Axe Records veröffentlichen. Vorab kann man sich den Track "Unholy Empire" anhören.

Track List:

01. Risen Restless Dead

02. Wisdom Of Heretics

03. Fulminations

04. Morbid Existence

05. King Of Ruin

06. Where I Dwell

07. Enslaved By The Dawn

08. Eyes Of Fear And Flame

09. Bubonic Undeath

10. Unholy Empire

11. Eat of My Disease

Quelle: Clawhammer

0 Kommentare

