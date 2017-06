Nächste News: Klabautamann: Smaragd veröffentlicht und als Stream verfügbar

Darkfall: Road To Redemption ReRelease am 23. Juni, Track auf Youtube

Das weitestgehend vergriffene 2013er Album Road To Redemption der östereichischen Thrash/Death Metaller von Darkfall wird am 23. Juni via Black Sunset / MDD als ReRelease veröffentlicht und fortan wieder auf Konzerten der Band und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein! Das Album wurde von Andy Classen im Stage One Studio gemastert.

Ab sofort ist das Album bereits im MDD Shop verfügbar. Zur Einstimmung auf das ReRelease gibt es zudem den Song "Rise To Dominate" in voller Länge auf dem MDD YouTube Kanal!

Quelle: MDD Records

