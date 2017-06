Nächste News: Video von The Summoned: Faradic

Enfold Darkness werden am 14.06.2017 ihr zweites Album Adversary Omnipotent veröffentlichen.

Tracklist:

01. Awaken, Brak'tal O'minn

02. Lairs Of The Ascended Masters

03. Liberator Of Mages

04. The Sacred Daemonic

05. Invocation Of Na'ak Ba'ran

06. Banishment

07. Arise, Morning Star, Into The Netherworld

08. The Adversary, Omnipotent

09. Terror Of A Perilous Quest

10. The Test Of Wisdom

11. Dirge Of The Surrogate Invictus

12. Summoning The Archons

13. Vanish Into Damnation

