Magenta Harvest gewähren mit "The Murderous Breed" einen ersten Einblick in das kommende Album ... And Then Came The Dust (01.09.2017).

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

