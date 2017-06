Nächste News: Lyric Video von Origin: Cascading Failures

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der italienischen Occult Doom/Heavy Metal Band Malamorte - "Blasphemies For The Horned God" - veröffentlicht. Das Album Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God wird offiziell am 09. Juni 2017 über Pure Steel Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

