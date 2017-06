Nächste News: Single von Blackforce: Prophets Of Tomorrow

Das neue Album der deutschen Old School Thrasher Nuclear Warfare hört auf den Namen Empowered By Hate und wird am 4. August 2017 auf MDD erscheinen!

Der Albumtitel ist musikalisches Programm. 10 Nackenbrecher wurden zwischen August 2016 und Januar 2017 im Papiris Studio in Sao Paulo aufgenommen, produziert und gemastert, um diesen Sommer in Form des fünften Longplayers auf die Menschheit losgelassen zu werden. Wer die Süddeutschen kennt, weiß, daß ihre gnadenlose Hommage an den deutschen Thrash der 80er, gemischt mit Bay Area Einflüssen, jederzeit dazu in der Lage ist, einem die Rübe abzuschrauben.

