Touchdown: Offizielles Lyric Video Looking For Traces

Die kanadische Heavy Metal Band Touchdown hat ein offizielles Lyric Video zu "Looking For Traces" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Tricks Of A Trade, welches am 30. juni 2017 via Karthago Records wiederveröffentlicht wird.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

