Nächste News: Touchdown: Offizielles Lyric Video Looking For Traces

Vorherige News: Skinflint : Chief Of The Ghosts Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Am 14. Juli 2017 wird das neue Album V der deutschen Melodic Hard Rock Band ToJa auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Tears Of Fire

02. She's A Rebel

03. Forever Rock

04. Love Is Like A Sin

05. Modern Times

06. Ballad For A Friend

07. Where's My Home

08. Run For Cover

09. Don't Let Me Go

10. Senza Cantata

11. Ashes To Ashes

Total Playing: 45:01 Min

Line-Up:

Tommy Rinn - Lead Vocals, Percussion

Jan "Jj" Thielking - Guitars, Keyboard, Back Vocals

Oliver "Ole" Dietz - Bass

Max Rudolph - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite