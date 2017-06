Nächste News: Masterplan: PumpKings erscheint Ende Juli

Vengeful Ascension, das neue Album der New Orleanser Metal-Legion Goatwhore, kommt am 23. Juni 2017 weltweit über Metal Blade Records heraus, das siebte Album der Band ist zugleich ihr zweites rein analog aufgenommenes und entstand im Studio Earth Analog in Zusammenarbeit mit Jarrett Pritchard (1349, Gruesome), dem langjährigen Live-Mischer der Band.

Vorab teilt die Band das offizielle Lyric-Video zu "Chaos Arcane" mit uns. Der Song beruht auf einer Figur von H.P. Lovecraft und beschreibt ungeheuerliche Furcht angesichts eines unbekannten Übels.

Quelle: Metal Blade

0 Kommentare

