Das Album Hall Of The Damned der finnischen Death Metaller Post Pulse kann man sich bei bandcamp.com herunterladen oder in voller Länge anhören.

Halls of the Damned by Post Pulse

Quelle: Inverse Records

