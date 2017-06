Nächste News: Kissin' Dynamite: Live-Clip She Came She Saw als Vorbote für die neue DVD

Die kommende Veröffentlichung der Melodic Metaller Masterplan ist für Bandleader Roland Grapow etwas ganz Besonderes, denn auf PumpKings begibt sich der Gitarrist auf eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in die Zeit, in der Roland als Mitglied von Helloween Musikgeschichte schrieb und zahlreiche Songs zum großen Vermächtnis der Band beitrug. Diese Songs wurden nun vom aktuellen Masterplan Line-Up komplett neu eingespielt. PumpKings erscheint nun am 28. Juli 2017.

Tracklist:

01. The Chance

02. Someone's Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride

11. Take Me Home

Quelle: AFM Records

