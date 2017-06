Vorherige News: Masterplan: PumpKings erscheint Ende Juli



Kissin' Dynamite: Live-Clip She Came She Saw als Vorbote für die neue DVD

Pünktlich zum 10-jährigen Bandjubiläum ziehen die Hardrocker von Kissin' Dynamite eine erste Bilanz. Die Mitglieder sind gerade mal Mitte 20, trotzdem hat die Truppe um Sänger Hannes Braun seit ihrer Gründung schon so einiges gesehen und erreicht: Fünf weltweit veröffentlichte Studioalben, ausgiebige Tourneen durch Europa und Asien, mehrfach Top 20 in den deutschen Albumcharts. Und man ist sich einig: So hochklassig die Studioalben des schwäbischen Fünfers auch sind, ihre große Stärke zeigt sich bei Kissin' Dynamite in ihren energiegeladenen, schweißtreibenden Liveshows. Somit gibt es wohl keine bessere Möglichkeit, als die ersten 10 Jahre Bandgeschichte in Form einer Live-Veröffentlichung zu feiern. Generation Goodbye - Dynamite Nights kommt als DVD/2CD, bzw. BluRay/2CD und enthält 25 der besten und populärsten Songs des Fünfers. Releasedatum: 14. Juli.

Einen Vorgeschmack gibt der jetzt erhältliche Live-Clip zum Song "She Came She Saw".

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite