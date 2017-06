Nächste News: Interestelar Lyric Video von Adamantia

Die Death Metaller Scalpel werden am 25.07.2017 ihr Album Methods To Delusion in Eigenregie veröffentlichen. Vorab kann man sich den Track "Labors Of Loathing" anhören.

Tracklist:

01. The Cleaner

02. Labors Of Loathing

03. The Stink

04. Feeding The Worm

05. Interdelude

06. Methods To Delusion

07. The Woodsman (Part II)

08. Brooding In The Gloom

09. Lung Butter

10. Intensified Festering

Quelle: Clawhammer

