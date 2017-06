Nächste News: Neuer Song von Madrost: Scorned

Lyric Video von Mean Streak: Tear Down The Walls

Die schwedischen Metaller Mean Streak versorgen euch mit einem Lyric Video zum Song "Tear Down The Walls". Der Track stammt vom kommenden Album Blind Faith, das am 02.06.2017 erscheint.

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

