Die Extreme Metaller Headcrusher aus Texas werden am 28.07.2017 mit ihrem neuen Album Death Comes With Silence Köpfe abrasieren. Vorab kann man sich den Song "Trails Of Devastation" durch die Gehörgänge pusten.

Tracklist:

01. Ignis Fatuus (Intro)

02. Seismal

03. A Plague Upon Us

04. Black Hearted Demons

05. Trails Of Devastation

06. Intermission

07. Fatal Error

08. Eternal Butchery

09. Death Comes With Silence

10. I Am Death (Outro)

11. Gritos Del Sur (Bonus Track)

Trails of Devastation by Headcrusher

Quelle: Clawhammer

