Dark. Loud. Stuttgart. End Of Green haben ihren ganz eigenen Standort ausgemacht. Deutschlands stärkste Dark Rock-Band hat erneut die Wunden für das neueste Werk Void Estate aufgerissen und veröffentlichen passend zum 25-jährigen Bandjubiläum Werk Nummer neun am 18.08.2017 über Napalm Records!

Tracklist:

01. Send In The Clowns

02. Dark Side Of The Sun

03. The Door

04. Head Down

05. Crossroads

06. The Unseen

07. Dressed In Black Again

08. Mollodrome

09. Worn And Torn

10. City Of Broken Thoughts

11. Like A Stranger

12. Leave This Town (Bonus Track)

Quelle: Napalm Records

