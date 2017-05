Vorherige News: Neuer Song und neues Album von Mutank



Execration kündigen neues Album Return To The Void für den 14. Juli an

Am 14. Juli werden die norwegischen Death Metaller Execration ihr neues Album 'Return To The Void' via Metal Blade Records in die Umlaufbahn schießen. Vorab veröffentlicht die Band mit dem Titeltrack als Single und Video den ersten neuen Songs aus dem Album.

Tracklist:

1. Eternal Recurrence

2. Hammers of Vulcan

3. Nekrocosm

4. Cephalic Transmissions

5. Blood Moon Eclipse

6. Unicursal Horrorscope

7. Through the Oculus

8. Return to the Void

9. Det Uransakelige Dyp

Quelle: Metal Blade

