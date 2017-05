Vorherige News: Custard: Offizielles Video Queen Of Snow veröffentlicht



Am 30. Juni 2017 wird das Album Don't Look Down der kanadischen Heavy Metal Band Touchdown auf CD wiederveröffentlicht. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren (handnummeriert), mit Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Tracklist:

1. Don't Look Down

2. The Way You Are

3. Biotronics One (Spirit In A Well)

4. Aktavatar

5. A Fool Believes

6. Mystery Trail

7. Outlaws

8. Hello

9. Threshold Of Paintotal

Playing Time: 38:46 Min

Line-Up:

Terry Kushner - Vocals

Dave Temple - Bass, Guitars

Gary Hurley - Guitars

Perry Segal - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite