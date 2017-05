Nächste News: Touchdown: Don't Look Down Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Vorherige News: Neuer Paganizer Song im Stream



Custard: Offizielles Video Queen Of Snow veröffentlicht

Custard haben ein neues Video zu "Queen Of Snow" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album A Realm Of Tales enthalten, welches am 19. Mai 2017 über Pure Steel Records erschien ist.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite