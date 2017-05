Nächste News: Neuer Paganizer Song im Stream

Vorherige News: Lyric Video von Martyr: Monster



Odium: As The World Turns Black erscheint am 14. Juli 2017

Das neue Album der deutschen Melodic Thrasher von Odium wird den Titel As The World Turns Black tragen und am 14. Juli über Black Sunset/MDD erscheinen! Aufgenommen und produziert wurde das Album im Gernhart Studio in Troisdorf unter der Leitung von Martin Buchwalter (u.a. Tankard, Suidakra). Für das Coverartwork, welches ebenfalls heute zum ersten mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird und eine treffende Umsetzung des Albumtitels darstellt, zeigt sich Björn Gooßes von Killustration (Sodom, Six Feet Under, Death Angel) verantwortlich. As The World Turns Black wird neun Songs enthalten und stellt die zehnte Veröffentlichung der Frankfurter dar, welche im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum feiern.

Quelle: MDD Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite