Ende Juni erscheint das selbstbetitelte Pig's Blood Debütalbum via Godz Of War Productions. Vorab kann man sich den Song "Misanthrope Absolute" anhören.

Tracklisting:

01.Misanthrope Absolute

02.Iron Justice

03.Taste The Fucking Poison

04.Torches Of War And Retribution

05.Rats (This World Is A Sewer)

06.Death March Insanity

07.The Age Of Endless War

08.First Step In Making Things Right

09.Deniers Of The Root

10.There Will Be No Law

0 Kommentare

