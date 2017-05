Nächste News: Debüt von Pig's Blood

Vorherige News: Video von Scum: Sons Of Hatred



Klabautamann: Neuer Song Under feral Skies online

In Kürze werden die Bonner Progressive Black Metaller Klabautamann ihr neues Album Smaragd via Zeitgeister Music veröffentlichen. Um euch die Wartezeit noch etwas zu verkürzen, kann der dritte Song "Under Feral Skies" angehört werden.

Quelle: Metal Promotions

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite