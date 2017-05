Nächste News: Neuer Track von Deity: Beginning Of Extinction

Decrepit Birth

bringen am 21. Juli 2017 ihr neues Album Axis Mundi via Agonia Records unters Volk. Vorab könnt ihr euch den Track "Epigenic Triplicity" anhören.

Tracklist:

01. Vortex Of Infinity...Axis Mundi

02. Spirit Guide

03. The Sacred Geometry

04. Hieroglyphic

05. Transcendental Paradox

06. Mirror Of Humanity

07. Ascendant

08. Epigenetic Triplicity

09. Embryogenesis

10. Orion

11. Desprate Cry

12. Infecting the Crypts

Quelle: Agonia Records

