Für eine Welt, in der die kosmopolitische Welle sämtliche Grenzen wegspült, liefert Russkaja mit der neuen Platte den passenden Soundtrack. Kosmopoliturbo (04.08.2017) heißt das neueste Werk aus der österreichischen Hitschmiede und die positiven, kraftvollen Songs pendeln zwischen Ländern, Sprachen und Kulturen. High Speed Polka Ska Groove trifft auf virtuose Dreck-Gitarre, stürmische Gebläse-Girlanden und hinreißende Geige bringen die große Bassbariton Stimme des Frontmanns Georgij Alexandowitsch Makazaria zum Strahlen!

Tracklist:

01. Hey Road

02. Alive

03. Still In Love

04. Hello Japan

05. Volle Kraft Voraus

06. Mare Mare

07. Cheburaschka

08. La Musica

09. Chef De Cuisine

10. Send You An Angel

Quelle: Napalm Records

0 Kommentare

