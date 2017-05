Nächste News: Video von Epi-Demic: Ruthless Ambition

Desultory kehren diesen Sommer mit ihrem fünften Langeisen ins Rampenlicht zurück. Through Aching Aeons erscheint am 23.06.2017 über Pulverised Records.

Tracklist:

1. Silent Rapture

2. Spineless Kingdom

3. Through Aching Aeons

4. In This Embrace

5. Beneath The Bleeding Sky

6. Slither

7. Divine Blindness

8. Breathing The Ashes

9. Our Departure

Quelle: Sure Shot Worx

