Das neue Album von Limbonic Art trägt den Namen Spectre Abysm und erscheint am 07.07.2017 über Candlelight/Spinefarm.

Tracklist:

1. Demonic Resurrection

2. Ethereal Traveller

3. Omega Doom

4. Requiem Sempiternam

5. Triumph Of Sacrilege

6. Disciplina Arcani

7. Through The Vast Profundity Obscure

Quelle: Odyssey Music

