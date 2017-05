Nächste News: Augenfutter von Hadal: Painful Shadow

Vorherige News: Neuer Song von Svartsyn: Black Thrones Of Death



Am 28. Juli erscheint Byzantines The Cicada Tree via Metal Blade Records. Die zu den unterbewertetsten Bands der New Wave of American Heavy Metal zählende Band hat sich mit ihren bisher fünf wegweisenden Alben über 16 Jahre im Underground hinweg eine eingeschworene Gemeinde von Fans erarbeitet, doch jetzt ist es an der Zeit Byzantine auf breiter Ebene wahrzunehmen! Einen ersten Vorgeschmack von The Cicada Tree gibt es nun mit dem Video zur Single "New Ways To Bear Witness" (mit Gastbeitrag von Skeletonwitchs Dustin Boltjes und Ex-Byzantine-Drummer Matt Wolfe) online zu sehen. Der Clip zu "New Ways To Bear Witness" von Holly Sanders bescherte Chris "OJ" Ojeda (Vocals, Rhythmusgitarre) während des Drehs eine Gehirnerschütterung.

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite