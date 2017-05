Vorherige News: Neues Album von Persecutory



Nicht weniger als 16 Songs finden sich auf dem aktuellen Fall Of Carthage Album The Longed-For Reckoning wieder. Mit "Mind Your Own Business" veröffentlicht die Band jetzt einen Song, welcher zwar aufgenommen wurde, aber letztendlich nicht auf dem Album vertreten ist. Die Band möchte sich mit der Veröffentlichung des Songs, den es auch als MP3 File gratis zum Download gibt, bei allen Fans und Freunden für ihre Unterstützung bedanken. An neuem Material wird darüberhinaus bereits fleissig gearbeitet.

Quelle: MDD Records

