Am 09. Juni 2017 wird das Album Valley Of Shadows von der irischen Heavy/Power Metal Band Conjuring Fate auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Our Darkest Days

02. Marching Dead

03. Dr. Frankenstein

04. Land Of The Damned

05. Chasing Shadows

06. A Primal Desire

07. Trust No One

08. Apocalypse

09. House On Haunted Hill (Bonustrack)

10. Mirror Mirror (Bonustrack)

11. Backwoods Witch (Bonustrack)

Total Playing Time: 58:27 Min

Line-Up:

Tommy Daly - Vocals

Phil Horner - Guitars

Karl Gibson - Guitars

Steve Legear - Bass

Bogdan Walczak - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

