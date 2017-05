Nächste News: Single von Old Season: Elegy

The Red Piper Single von Custard

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der deutschen Melodic Power Metaller Custard - "The Pied Pieper" - veröffentlicht. Das Album A Realm Of Tales wird offiziell am 19. Mai 2017 über Pure Steel Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

