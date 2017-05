Vorherige News: Dritte Single von Below aus dem Album Upon A Pale Horse



Am 26. Mai 2017 wird unsere erste Pure Steel DVD Visual Diamonds veröffentlicht. Darauf findet ihr diverse kultige Videos von unseren Bands, die jedes Heavy Metal und Hard Rock herz höher schlagen lassen!

30 Video-Clips, einige davon äußerst rar und nun endlich auf DVD, zeigen die ganze Welt von Pure Steel Heavy Metal! Von den frühen 80ern bis heute ist alles drin, was Pure Steel ausmacht: Also fantastische Musik mit tollen Videos. Natürlich haben wir auch die Klassiker remastered, damit die Zeitreise zu einer audiovisuellen Erfahrung der Extraklasse wird!

Videoliste:

I. Guns of Glory - I'm glad you're gone (04:27)

II. Edge of Paradise - Rise for the Fallen (04:10)

III. Salem - The Answer (05:14)

IV. Shadowbane - Under bleeding skies (06:31)

V. Pleonexia - Pleonexia (05:14)

VI. Gallows Pole - Summer Rain (04:07)

VII. Primeval Realm - Heavy is the mind (06:34)

VIII. The Embodied - Borm from Shadows (05:21)

IX. Rizon - Rise on (05:16)

X. Soulhealer - The Deception (05:11)

XI. Zarpa - Est es Heavy Metal (06:07)

XII. Skinflint - Mask of the Dead (05:10)

XIII. Pertness - Frozen Time (05:22)

XIV. ToJa - Take me home (04:09)

XV. Desert Sin - Kill the King (04:29)

XVI. Cruizzen - Crazy Dayzz (05:33)

XVII. Black Hawk - Seven years of pain (05:34)

XVIII. Born of Fire - Tear (04:25)

IXX. Zarpa - Las Chicas del Metal (05:08)

XX. Dark Sky - Empty Faces (04:20)

XXI. Emerald - Last Legion (05:05)

XXII. The Mystery - Blackened Ivory (04:32)

XXIII. Blackbird - Fire your guns (04:50)

XXIV. No Bros - Find Myself (04:37)

XXV. Zarpa - Herederos de um imperio (Bonus, 05:07)

XXVI. Black Angels - Blind like a fool (Bonus, 03:41)

XXVII. Iron Cross - Bloodhunger (Bonus, 07:10)

XXVIII. Iron Cross - Fight for this strangers (Bonus, 04:39)

IXXX. Mirage - Hellbound (Bonus, 04:26)

XXX. Mirage - Out there survivors (Bonus, 04:39)

