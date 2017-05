Nächste News: Neuntes Album von Pathology

Dritte Single von Below aus dem Album Upon A Pale Horse

Am 19. Mai, werden die schwedischen Epic Doom Metaller von Below ihr neues Album Upon A Pale Horse weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen! Bei MetalBlade.com könnt ihr euch die dritte und letzte Single "Hours Of Darkness" anhören.

Quelle: Metal Blade

