Für den 30. Juni 2017 planen die US Extreme Death Metal Veteranen Origin ihr neues Album Unparalleld Universe via Agonia Records. Die erste Single nennt sich "Accident And Error".

Tracklist:

1. Infinitesimal to the Infinite

2. Accident and Error

3. Cascading Failures

4. Mithridatic

5. Truthslayer

6. Invariance Under Transformation

7. Dajjal

8. Burden of Prescience

9. Unequivocal

10. Revolucion

Quelle: Agonia Records

