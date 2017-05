Nächste News: Neues Album von Origin

Dawn Of Disease schrauben derzeit an ihrem neuen Langeisen Ascension Gate, das am 11. August 2017 über Napalm Records erscheinen wird.

Tracklist:

01. Passage

02. Perimortal

03. Leprous Thoughts

04. Beneath The Waters

05. Ascension Gate

06. Akephalos

07. Fleshless Journey

08. The Growing Emptiness

09. Lucid

10. Mundus Inversus

Quelle: Napalm Records

