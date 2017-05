Nächste News: Lyric Video von Logic Of Denial

Die Old school Melodic Death Metaller Reclaim The Future aus Russland werden am 26. Mai 2017 ihr Debüt The Last Quiet Day über Musica Production veröffentlichen.

Die erste Single "Lifestyle" gibt es vorab als Stream.

Tracklist:

01. Starfall In... (Intro)

02. Lifestyle

03. Follow The Siren

04. Beautiful Suicide

05. Fragile

06. Bring Me Something New

07. My Silence Is Broken

08. Touch Of Gods

09. Vegvisir

10. At Sleepless Nights

11. Alien Space

12. ...Orion Nebula (Outro)

