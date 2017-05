Nächste News: Debüt von Reclaim The Future

Am 02. Juni 2017 warten die Melodic Death Thrasher Dead Asylum mit ihrem zweiten Album Death Always Wins auf. Mit dem Stream zum Titeltrack könnt ihr euch schon mal einen ersten Eindruck verschaffen.

Tracklist:

1. Defiance

2. Death Always Wins

3. Between Me and the Grave

4. Bury the Living

5. Forgotten Sacrifice

6. Bred to Die

7. Welcome

8. Inmate 666

Death Always Wins by Dead Asylum

Quelle: Clawhammer

