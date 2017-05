Nächste News: Zweites Album von Dead Asylum

Am 05. August 2017 erscheint das zehnte Langeisen der schwedischen Death Metaller Paganizer namens Land Of Weeping Souls via Transcending Obscurity Records. Vorab kann man sich den "Titeltrack" anhören.

Tracklist:

01. Your Suffering Will Be Legendary

02. Dehumanized

03. Forlorn Dreams

04. Land Of Weeping Souls

05. The Insanity Never Stops

06. Selfdestructor

07. Death Addicts Posthumous

08. The Buried Undead

09. Soulless Feeding Machine

10. Prey To Death

Land of Weeping Souls (Death Metal) by Paganizer (Sweden)

Quelle: Transcending Obscurity Records

0 Kommentare

