Am 09. Juni 2017 wird das neue Album Decibel Casualties von der US-Metal Legende Destructor auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

1. Restore Chaos

2. Keep The Faith

3. Metal Spike Deep

4. We Are Ready

5. The Last Days

6. Firey Winds

7. Metal Till Death

8. In Hell

Total Playing Time: 35:28 Min

Line-Up:

Dave Overkill - Vocals, Guitars

Tim Hammer - Bass

Matt Flammable - Drums

Nick Annihilator - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

