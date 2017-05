Nächste News: Mayfair veröffentlichen offzielles Video zum Song Schrei Es Raus

Vorherige News: Pteroglyph: Video zu Red On You



Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der italienischen Occult Doom/Heavy Metal band Malamorte - "Thorn In The Flesh" - veröffentlicht. Das Album Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God wird offiziell am 09. Juni 2017 über Pure Steel Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite