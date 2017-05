Nächste News: Neuer Song von Noctem: A Cruce Salus

Vorherige News: Video von Cadaver Disposal: Conclusio: Quantum Restat



Das Death Metal Duo Deity stellt am 02.06.2017 sein selbstbetiteltes Debüt vor. Bereits jetzt kann man sich bei No Clean Singing den Song "Sacificium" anhören.

Tracklisting:

1. Suspended In Animation (1:55)

2. Beginning Of Extinction (8:18)

3. Sacrificium (4:47)

4. From Which We Came, We Now Return (8:40)

5. Rituals (4:36)

6. In Time (6:31)

7. Illuminate The Unwilling (7:57)

8. In Turmoil (We Rise) (12:54)

Album Length: 55:42

Quelle: Asher Media Relations

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite