Asphagor haben die Arbeiten an ihrem nächsten Album The Cleansing beendet

Die Band Asphagor hat die Studios mit Producer Patrick W. Engel von templeofdisharmony am Freitag, 21. April 2017 geentert und sämtliche Aufnahmen innerhalb von 6 Tagen fertiggestellt. Laut Asphagor war die Arbeitsatmosphäre dadurch geprägt, dass jeder Beteiligte sein Maximum gegeben hat und so zur deutlichen Weiterentwicklung ihres nächsten Meilensteins beigetragen hat.

Die Liste der Beteiligten ist lang, so wirkten unter anderem Nachtgarm (Negator, King Fear, Ex-Dark Funeral) und Morean (Dark Fortress, Alkaloid, The Hungry Gods) mit Gastvocals mit. Ebenfalls hat die Band Thwaigt Village für ein Outro, welches das Album gebührend abschließt, erwirken können.

Ein Releasedatum wird noch in Kürze bekanntgegeben.

Quelle: Asphagor

