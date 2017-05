Nächste News: Bury Me Before I'm Born Video von Warcrab

Vorherige News: Downfall Of Gaia veröffentlichen Lyric Video zu Atrophy



Goatwhore veröffentlichen ihr vielfach erwartetes neues Album Vengeful Ascension am 23. Juni weltweit über Metal Blade Records. Die siebte Scheibe der Band, für die sie zum zweiten Mal analog im Studio aufgenommen hat, entstand im Earth Analog in Tolono, Illinois in der Nähe von Champaign, Illinois unter der Ägide von Jarrett Pritchard (1349, Gruesome), dem langjährigen Live-Mischer und Freund der Band, nachdem sie über vier Alben hinweg mit Erik Rutan gearbeitet hatte.

Tracklist:

01. Forsaken

02. Under The Flesh, Into The Soul

03. Vengeful Ascension

04. Chaos Arcane

05. Where The Sun Is Silent

06. Drowned In Grim Rebirth

07. Abandon Indoctrination

08. Mankind Will Have No Mercy

09. Decayed Omen Reborn

10. Those Who Denied God's Will

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite