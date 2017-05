Nächste News: Lyric Video von Assault: The Fallen Reich

Vorherige News: Video von Murkocet: Overdose



Thrash Is A Verb Video von Desecrator

Die australischen Thrash Lunatics Desecrator machen euch mit dem Video zu "Thrash Is A Verb" aus dem Album To The Gallows Feuer unterm Hintern.

Quelle: Alpha Omega Management

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite