Am 16. Juni veröffentlichen die schwedischen Deather Entrails ihr neues Album World Inferno weltweit über Metal Blade Records!

Surft jetzt auf metalblade.com/entrails, wo ihr die erste Single "The Soul Collector" hören könnt.

Tracklist:

01. World Inferno

02. Condemned To The Grave

03. Serial Murder (Death Squad)

04. The Soul Collector

05. Dead And Buried

06. Insane Slaughter

07. Into Eternal Fire

08. Suffer

09. The Hour Of The Casket

10. The Blood Breed

Quelle: Metal Blade

