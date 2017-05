Nächste News: Entrails kündigen neues Album World Inferno an

Vorherige News: Album und Lyric Video von The Summoned



Ten Fans dürfen sich den 07. Juli 2017 rot im Kalender markieren, denn dann erscheint das neue Album Gothica via Frontiers Music Srl.

Tracklist:

1. The Grail

2. Jekyll And Hyde

3. Travellers

4. Man For All Seasons

5. In My Dreams

6. The Wild King Of Winter

7. Paragon

8. Welcome To The Freak Show

9. La Luna Dra-Cu-La

10. Into Darkness

Ten Is:

Gary Hughes - Vocals, Backing Vocals, Guitar, Bass And Programming

Dann Rosingana - Guitar

Steve Grocott - Guitar

John Halliwell - Guitar

Steve Mckenna - Bass Guitar

Darrel Treece-Birch - Keyboards

Max Yates - Drums And Percussion

Quelle: Ten

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite