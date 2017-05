Nächste News: Neues Album von Ten: Gothica

Album und Lyric Video von The Summoned

Die Tech Metaller The Summoned aus Boston werden am 16.06.2017 ihr zweites Album Sessions veröffentlichen. Vorab kann man sich den Track "Fractal Patterns" im Lyric Video anhören.

Tracklist:

1. The Pendulum Swing

2. Faradic

3. Fractal Patterns

4. The Grave Mistake

5. Built Of Glass

6. Vertiginous

7. Primogenial Birth

8. Recollection

9. Satori

Quelle: Clawhammer

