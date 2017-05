Nächste News: Albumstream von Slagduster

Am 16. Juni veröffentlichen Tombs ihr viertes Album The Grand Annihilation via Metal Blade Records. Die Scheibe wurde wieder von Erik Rutan (Cannibal Corpse, Soilent Green, Belphegor, Hate Eternal) produziert und bleibt den schwarzmetallischen Post-Wurzeln der Band treu, so wie man sie seit ihrer selbstbetitelten EP von 2007 kennt, ist aber auch ihr bisher experimentellstes Werk. Die neue Single "Saturnalian" könnt ihr euch ab sofort anhören.

Quelle: Metal Blade

0 Kommentare

