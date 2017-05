Nächste News: Video von Noumena: Kirouksen Kantaja

Gods Forsaken debütieren am 09.06.2017 mit ihrem Death Metal Album In A Pitch Black Grave via Soulseller Records. Den Song "Born Of Blasphemy" kann man jetzt schon anhören.

Tracklist:

1. In A Pitch Black Grave

2. By Hate He Comes

3. Born Of Blasphemy

4. Ashes Of The Dead

5. Black Winds Of Genocide

6. Curse Of The Serpent

7. Souls Torn Apart

8. An Odyssey Of Broken Bones

9. Chronicles Of A Maniac

Quelle: Sure Shot Worx

0 Kommentare

